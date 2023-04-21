Названа самая удачная идея для семейного бизнеса в России

Россияне назвали дело, которое можно развивать всей семьей.

Среди россиян, которые хотели бы открыть свое дело, большинство не против вести бизнес со своей семьей, а самой удачной идеей заработать такие будущие предприниматели считают продажу товаров на маркетплейсах, говорится в исследовании аналитиков сервиса «Работа.ру» и компании «Деловая среда», которое есть в распоряжении РИА Новости. Со ссылкой на агентство об этом пишет «Прайм».

«44% опрошенных россиян рассказали, что хотели бы открыть бизнес. У 2% респондентов уже есть свое дело», — выяснили аналитики, исследовав мнения 3200 респондентов.

А среди россиян, которые хотели бы открыть свое дело, 66% не против вести бизнес со своей семьей, прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора «Деловой среды» Алексей Грищенко.

Среди наиболее подходящих сфер для ведения семейного бизнеса, по мнению россиян, — продажа товаров на маркетплейсе (23%), общественное питание (21%) и открытие пункта выдачи заказов (21%).

Также подходящими сферами для семейного дела опрошенные россияне назвали гостиничный бизнес (16%), оказание бытовых услуг (14%), ремонт квартир и помещений (13%) и сфера красоты (13%), говорится в исследовании.

По 11% отметили обучение детей и перепродажу б/у товаров хорошего качества. По 10% указали на продажу и ремонт транспортных средств, перевозки, оказание юридических и бухгалтерских услуг. Среди менее популярных вариантов — уход за домашними животными и курьерская доставка.