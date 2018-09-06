Названа самая вкусная докторская колбаса

Экспертный центр Союза потребителей (Росконтроль) провел исследование качества докторской колбасы.

Копия результатов имеется в распоряжении "Ленты.ру". В рамках исследования была изучена колбаса пяти марок: "Дымов", "Велком", "Клинский", "Еремкина Татьяна" и "Мясной дом Бородина".

Состав докторской колбасы прописан в ГОСТе. В ней должны содержаться свинина, говядина, куриные яйца, коровье молоко. Прописано также содержание белков и жиров и пищевая ценность.

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В исследованных образцах эксперты нашли нарушения. Так, в колбасе "Велком" и "Мясного дома Бородина" содержание белка оказалось меньше минимально допустимого значения в 12 граммов. К тому же, последний бренд использует углеводный растительный компонент, не указанный в составе.

Во всех марках реальная пищевая ценность расходилась с указанной на упаковке. При этом все образцы соответствуют стандартам по микробиологическим и физико-химическим показателям.

Также был проверен вкус колбасы. У "Дымова" обнаружили вяжущий привкус, а у "Еремкиной Татьяны" — недостаточно выраженный аромат пряностей.

По итогам исследования в черный список "Росконтроля" попала колбаса "Мясного дома Бородина". "Велком" обозначен как товар с замечаниями. Колбасы "Дымов", "Клинский" и "Еремкина Татьяна" признаны безопасными и соответствующими ГОСТу.