Названа самая востребованная сфера бизнеса в Петрозаводске

Бизнес-аналитики изучили рынок спроса в карельской столице и назвали наиболее востребованные ниши предпринимательства.
В III квартале 2025 года наиболее востребованными сферами бизнеса в Петрозаводске стали торговые франшизы и общепит, сообщили в пресс-службе онлайн-платформы для малого и среднего предпринимательства «Авито Бизнес».
— Растёт интерес к франшизам в сфере торговли — спрос на них увеличился в 2,5 раза. Средний размер паушального взноса (единоразового платежа владельца торговой точки (франчайзи) в пользу франчайзера при заключении договора франшизы — прим. ред.) в III квартале составил 600 000 рублей. Кроме того, популярностью пользуются франшизы в сфере общепита — спрос на них вырос в два раза за квартал и на 67% за год. Средний паушальный взнос — 200 000 рублей, — рассказали там.
В структуре предложения первое место вновь заняла область торговли (29%), второе — сфера услуг (23%), а замкнул тройку лидеров общепит (17%).
Ранее стало известно, что с 2026 по 2028 год из бюджета России на поддержку предпринимательства в Карелии будет выделено более 37 млн рублей. Деньги поступят в республиканский Центр «Мой бизнес», который оказывает комплексную поддержку предпринимателям.