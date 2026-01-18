РЕКЛАМА
«Марти Великолепный»: жизнь как пинг-понг, или трагикомедия о спортсмене-авантюристе
16 января, 18:00 Статьи
Обществоведение
Туристический налог в Карелии планируется взимать и с гостевых домов
16 января, 16:42 Статьи
Обществоведение
«Я просто психанула на себя»: как минута слабости принесла славу блогеру из Костомукши
15 января, 16:59 Статьи
Жительница Пудожа перешла по ссылке и лишилась денег

09:28

Карелия снова стала регионом с самым высоким уровнем преступности в России

08:59

Салон красоты горел в Карелии ночью

08:39

В Карелии на онкоучёте состоит более 22 тысяч пациентов

08:21

На набережной Петрозаводска начали готовить снег для «Гипербореи»

08:01

Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

07:41

Символом 2026 года по версии Союза охраны птиц России стала чомга

07:21

Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня

07:01

Администрация города отказывается брать на баланс дорогу на Муезерской

06:41

Новые правила для авиаперевозчиков вступают в силу в России с 1 марта

00:10

Важные новости, которые вы могли пропустить

22:20

Новый учебник по географии будет дополнен цифровыми технологиями

22:01

Коммунальщики устранили повреждение на сетях на Кукковке

21:31

Коммунальщики сообщили о завершении сварочных работ на Кукковке

19:16

Пескоразбрасыватель полностью выгорел на дороге в Приладожье

19:01

Юный геймер из Костомукши «подарил» мошенникам 306 тысяч рублей матери

18:32

«Проиграли во всем»: «Динамо-Карелия» вновь уступило соперникам по МХЛ

17:46

Лишь местами до -9°С: совсем не крещенский прогноз на 19 января

17:01

«Мы в ответе за тех, кого приручили»: в Карелии посчитают зимующих уток

16:32

15 дорогостоящих операций будут доступны россиянам по ОМС

15:27

Коммунальщики меняют поврежденный участок трубы на Кукковке

14:31

Системе охлаждения мобильного катка на площади Кирова в Петрозаводске потребовался ремонт

14:16

Уголовное дело возбудили после истории с подвозом школьника в деревне Виданы

13:46

Двухэтажный дом полностью сгорел в Муезерском районе

13:01

Ситуацию с теплоснабжением на Кукковке держат на контроле городские власти

12:20

Без тепла на Кукковке остались жители 210 домов и воспитанники Кадетского училища

11:48

Жители десятков домов на Кукковке остались без тепла и горячей воды из-за аварии на сетях

11:15

30 россиянам отказали во въезде в Финляндию в 2025 году

10:46

Международный день снега сегодня отметят на трассе «Фонтаны»

10:02

Оценку за поведение могут ввести во всех российских школах с 1 сентября 2026 года

09:46

Жители Карелии стали жертвами мошенников в первые дни наступившего года

09:11

Карельская спортсменка вошла в пятёрку лучших на Всероссийских соревнованиях по биатлону

08:31

Правительство утвердило время ожидания скорой помощи

08:01

Жителей Карелии приглашают на арктический снежный фестиваль «Тропами Метсолы»

00:11
Сегодня 07:41 Общество
Бурильщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией.

фото: © Правительство Карелии / Иллюстративное фото

Профессия бурильщика стала самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России в 2025 году, в среднем работодатели предлагали соискателям 179 тысяч рублей в месяц, выяснили эксперты «Авито Работы».

— Эксперты «Авито Работы» изучили зарплатные предложения для представителей рабочих профессий и определили, что в 2025 году самой высокооплачиваемой стала специальность бурильщика. В среднем работодатели предлагали новым сотрудникам этого направления 179 237 рублей в месяц (+42% за год), — говорится в исследовании.

Отмечается, что уровень заработной платы во многом зависит от опыта кандидатов, специфики и условий работы. В вакансиях, как правило, указываются зарплатные вилки, которые отражают различия в квалификации специалистов, графике и формате занятости. Некоторые позиции также предусматривают работу вахтой. 

На втором месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались операторы станка. Средние предлагаемые доходы у них выросли за год на 59%, до 172,654 тысячи рублей в месяц. В топ-3 специалистов также вошли токари: в 2025 году им предлагали в среднем 172,249 тысячи рублей в месяц, что на 17% больше в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата дворников в России выросла почти до 100 тысяч рублей.

Николай Дундуков
карельский тренер сборной Молдавии по биатлону
Слово «Олимпиада» я произношу с придыханием
О подготовке сборной Молдавии к главным спортивным соревнованиям

подробнее

