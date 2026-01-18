Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

Бурильщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией.

Профессия бурильщика стала самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России в 2025 году, в среднем работодатели предлагали соискателям 179 тысяч рублей в месяц, выяснили эксперты «Авито Работы».

— Эксперты «Авито Работы» изучили зарплатные предложения для представителей рабочих профессий и определили, что в 2025 году самой высокооплачиваемой стала специальность бурильщика. В среднем работодатели предлагали новым сотрудникам этого направления 179 237 рублей в месяц (+42% за год), — говорится в исследовании.

Отмечается, что уровень заработной платы во многом зависит от опыта кандидатов, специфики и условий работы. В вакансиях, как правило, указываются зарплатные вилки, которые отражают различия в квалификации специалистов, графике и формате занятости. Некоторые позиции также предусматривают работу вахтой.

На втором месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались операторы станка. Средние предлагаемые доходы у них выросли за год на 59%, до 172,654 тысячи рублей в месяц. В топ-3 специалистов также вошли токари: в 2025 году им предлагали в среднем 172,249 тысячи рублей в месяц, что на 17% больше в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата дворников в России выросла почти до 100 тысяч рублей.