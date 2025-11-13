Названа средняя стоимость аренды дома в Карелии на новогодних праздниках

Стоимость аренды загородных домов в Карелии на Новый год выросла сильнее, чем в среднем по стране.

Средняя стоимость аренды загородного дома в Карелии на новогодние праздники составила 15,8 тысячи рублей за сутки. По данным сервиса Суточно.ру, это на 8% выше, чем в прошлом году. Такая динамика превысила среднероссийский показатель подорожания, который составил 5%. В среднем по стране аренда дома на сутки обойдется в 16,5 тысячи рублей.

Сильнее всего ценник вырос во Владимирской области — на 29%, далее идет Кемеровская область с ростом на 19%. В Краснодарском крае, напротив, аренда подешевела на 11%. Это единственный регион, где цена снизилась.

Эксперты объясняют разную динамику цен соотношением спроса и предложения. В регионах с ограниченным количеством домов, но высоким спросом цены значительно выросли. В Карелии рост цен на 8% также может быть связан с повышенным интересом туристов к региону. Для сравнения — в соседней Ленобласти цены выросли всего на 2%.

Большинство россиян арендуют загородные дома на три дня, тратя в среднем 49,5 тысячи рублей на проживание. Самый популярный период для бронирования — с 30 декабря по 2 января.

Ранее мы писали, что Карелия стала лидером по аренде загородных домов в России.