Названа средняя стоимость автомобилей с пробегом в России

В мае 2025 года средние цены на подержанные автомобили в России продолжали снижаться.

По данным сервиса «Авто.ру Оценка», меньше всего подешевели машины российских и китайских марок — всего на 3% по сравнению с маем прошлого года.

Теперь средняя стоимость отечественных авто составляет 703 тысячи рублей, а китайских — 2,17 миллиона рублей. Сильнее всего упали цены на автомобили американских брендов — на 9%.

Европейские, японские и южкорейские машины подешевели в среднем на 6%. Среди регионов наибольшее снижение цен в мае зафиксировано в Новосибирской области — на 4,5%, до 2 миллионов рублей. В Рязанской области подержанные авто подешевели на 4% (до 1 миллиона рублей), в Приморском крае — на 3,5% (до 2,4 миллиона рублей). Вологодская и Смоленская области показали снижение на 3%.

Если говорить о марках, самое заметное падение цен отмечено у китайского кроссовера Exeed LX (минус 4%, до 1,8 миллиона рублей). Также подешевели пикап RAM 1500 (на 3,5%), Lada 2113 (на 3%), Great Wall Hover 3 и Chevrolet Aveo (оба на 3%). Эксперты связывают снижение цен с увеличением числа предложений на рынке подержанных автомобилей.

При этом китайские машины стали занимать большую долю в общем объеме продаж — их доля выросла с 5% до 8% за год.

Ранее сообщалось, что в мае 2025 года в России резко сократилось число выданных автокредитов — на 44,5% по сравнению с маем 2024 года.