Названа стоимость проката коньков на площади Кирова

Мобильный каток на площади Кирова откроется в понедельник.

Как рассказали «Столице на Онего» в Центре спортивной подготовки, каток откроется 29 декабря во второй половине дня.

Прокат будет организован в выходные и праздничные дни, с 11:00 до 21:00. Цена аренды коньков — от 300 до 350 рублей в час в зависимости от размера: до 35 размера будут стоить 300 рублей, с 36 размера — 350 рублей. Стоимость ячейки для хранения вещей — 200 рублей в час.

График работы пункта проката:



— 30.12.2025 — 11:00–21:00

— 31 декабря 2025 — 11:00–20:00

— 1 января 2026 — 13:00–21:00

— 02.01.2026 — 11.01.2026 — 11:00–21:00

— далее — только в выходные и праздничные дни с 11:00 до 21:00

Технологический перерыв работы катка — 16:00 — 17:00.

Ранее была опубликована программа новогодних гуляний на площади Кирова в Петрозаводске.