Названа стоимость выброшенной еды в России

Эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании "ТИАР-Центр" подсчитали, сколько граждане и торговые сети ежегодно выбрасывают продуктов.

По их оценке, основанной на данных Высшей школы экономики и Росстата, около 17 млн тонн продуктов ежегодно оказывается на свалке, пишет РБК.

Пищевые отходы – это "колоссальные финансовые потери", утверждают авторы исследования. Стоимость выбрасываемой еды оценивается более чем в 1,6 трлн рублей. Оказавшихся на помойке продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года – больше, чем россиян, живущих за чертой бедности, указано в исследовании. Но вместо этого 94% невостребованных продуктов попадает на полигоны ТБО и свалки, где загрязняют почву, воду и воздух, выделяя токсины и парниковый газ.

Сегодня на этапе продажи и потребления теряется не менее 16% всех произведенных продуктов, утверждают эксперты. Больше всего еды выбрасывают домохозяйства, за ними следуют торговые сети. В отходах домохозяйств первое место занимают продукты из зерна: хлеб и хлебобулочные изделия, макароны и мука. На их долю приходится 62% всей выбрасываемой гражданами еды. На втором месте картофель (15%), замыкают первую тройку молочные продукты (5%).



В торговых сетях и оптовом звене другая картина: они чаще всего выбрасывают молочные продукты – это 47% всех отходов. Затем следуют все те же продукты из зерна и картофель.