Названа сумма, которую надо платить работникам за вакцинацию от коронавируса

Глава «Опоры России» Александр Калинин призвал предпринимателей поощрять своих сотрудников за вакцинацию против коронавируса премиями.

«По нашему мнению, рост предпринимательских настроений в дальнейшем зависит от экономической стабильности без локдаунов. „Опора России“ призывает бизнес поощрять вакцинацию материальной премией. Например, через механизм материальной помощи работнику, где выплата до 4 тыс. рублей не облагается взносами и налогом», — сказал Катырин, чьи слова цитирует ТАСС.

Как сообщалось ранее, в Карелии по состоянию на 5 октября первым компонентом противоковидной вакцины привились 209755 человек, что составляет 54,1% от числа лиц, подлежащих вакцинации из расчета иммунизации 80% взрослого населения республики.