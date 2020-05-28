Названа сумма, которую получат волонтеры за помощь пенсионерам и инвалидам на самоизоляции

Волонтеры и сотрудники социально-ориентированных НКО, которые в условиях режима самоизоляции стали опекунами инвалидов, пожилых людей и детей-сирот, будут ежемесячно получать выплату в размере более 12 тыс. руб.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, передавал телеканал "Россия-24".

"Отдельно скажу о поддержке тех людей, которые сейчас в непростое время думают не только о себе, а стараются помочь незнакомым людям, которые в силу разных причин в условиях распространения коронавируса оказались без поддержки. Я говорю о волонтерах, сотрудниках социально-ориентированных НКО, социальных работниках и обычных неравнодушных к чужим проблемам людях… Мы поддержим в этот период дополнительными ежемесячными выплатами в размере более 12 тысяч рублей всех тех, кто не остался в стороне и проявил заботу о людях, нуждающихся в опеке и внимании", — сказал Мишустин. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".