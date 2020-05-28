890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Олигарх сделал подарок госуниверситету Петрозаводска 6
Сегодня 07:15
Глава Петрозаводска осталась недовольна состоянием автобусов (ФОТО) 10
28.05.2020 15:51
Суд Петрозаводска оправдал полицейских, которых обвиняли в халатности при розыске убийцы двух девушек 16
28.05.2020 16:00
Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску (ФОТОРЕПОРТАЖ) 10
28.05.2020 16:07
Ветер сменится и принесет в районы Карелии кратковременные дожди
28.05.2020 13:50
Медучреждения Карелии продолжают ремонтировать (ФОТО)
28.05.2020 18:20

Названа сумма, которую получат волонтеры за помощь пенсионерам и инвалидам на самоизоляции

Новости. Общество
09:21, 29 Мая 2020
фото: © Александр Демьянчук/ТАСС
Загрузка...

Волонтеры и сотрудники социально-ориентированных НКО, которые в условиях режима самоизоляции стали опекунами инвалидов, пожилых людей и детей-сирот, будут ежемесячно получать выплату в размере более 12 тыс. руб.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, передавал телеканал "Россия-24".

"Отдельно скажу о поддержке тех людей, которые сейчас в непростое время думают не только о себе, а стараются помочь незнакомым людям, которые в силу разных причин в условиях распространения коронавируса оказались без поддержки. Я говорю о волонтерах, сотрудниках социально-ориентированных НКО, социальных работниках и обычных неравнодушных к чужим проблемам людях… Мы поддержим в этот период дополнительными ежемесячными выплатами в размере более 12 тысяч рублей всех тех, кто не остался в стороне и проявил заботу о людях, нуждающихся в опеке и внимании", — сказал Мишустин.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.05.2020, 12:01
Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

Аналитика

Сегодня 12:00
Капитал
Глава Минэка Карелии: "Жизнь продолжается, несмотря на коронавирус"
Министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев – о работе предприятий в период пандемии и инвестиционных проектах.
Людмила Котович: "Нам предстоит еще не один месяц жить в этой ситуации" 3
28.05.2020 11:27
Геннадий Боднарчук: "Для волонтера даже маленькая помощь важнее большого сочувствия" 1
27.05.2020 13:30
"Чтобы было тихо и спокойно, как на кладбище" 22
26.05.2020 14:10
Видно, что Парфенчиков старается 8
26.05.2020 12:31
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:33
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая 3
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
Сегодня 10:24
Элиссан Шандалович: Реакция на обращения медработников должна быть незамедлительной
27.05.2020 11:45
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»