Названа удивительная причина преждевременного старения

Ученые открыли, что активность не всегда идет на пользу.

Чрезмерно активные люди стареют в среднем на два года быстрее тех, кто ведет более размеренный образ жизни, предупредила эндокринолог Зухра Павлова. О парадоксальной причине быстрого старения профессор рассказала россиянам в своем Telegram-канале. Ее слова приводит Лента.ру.

По словам Павловой, ученые 45 лет наблюдали за 11 тысячами близнецов. В ходе исследования их разделили на четыре группы по степени активности. В результате стало понятно, что чрезмерно интенсивная и регулярная нагрузка не продлевает жизнь, как привыкли думать многие, а наоборот — ускоряет старение организма.

По словам эндокринолога, биологический возраст самых активных участников эксперимента был на полтора-два года больше, чем у более спокойных людей.

В то же время ученые установили парадоксальную закономерность, продолжила Павлова. Риск преждевременной смерти у биологически более старых участников исследования был ниже, чем у более спокойных людей. Однако вредные привычки и в общем нездоровый образ жизни сводили это преимущество к нулю.

«Люди, уделяющие много времени спорту, часто живут долго лишь по той причине, что в целом занимаются собой. Правильно питаются, достаточно спят и не имеют вредных привычек», — объяснила Зухра Павлова.