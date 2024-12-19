Названо число людей, сбитых на пешеходных переходах в Карелии за год

В Госавтоинспекции региона перед праздниками примут дополнительные меры безопасности.

На пешеходных переходах Карелии с начала года было зарегистрировано 50 наездов на граждан, в результате которых 52 человека получили травмы, трое погибли. Такую статистику привели в Госавтоинспекции республики.

Для обеспечения безопасности пешеходов перед новогодними праздниками 25 декабря Госавтоинспекция проведет профилактический рейд, усилив контроль соблюдения ПДД водителям и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах.

Фиксация нарушений предусмотрено, в том числе, с использованием видеорегистраторов, предупредили в Госавтоинспекции.