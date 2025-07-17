Названо число полыхающих в Карелии лесных пожаров

В Авиалесоохране республики ликвидировали 5 лесных пожаров в разных районах.

В Карелии на сегодняшнее утро, 27 июля, действовали 6 лесных пожаров. Об этом сообщили в авиалесоохране республики.

Из них 3 пожара были зарегистрированы в Муезерском районе, 2 — в Лоухском и 1 — в Суоярвском округе. Также специалисты локализовали 2 пожара в Питкярантском округе и 1 — в Муезерском.

Ранее было ликвидировано 5 лесных пожаров — в Пряжинском, Муезерском и Лоухском районах, а также в Питкярантском и Беломорском округах.