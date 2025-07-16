Названо число россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц

В России стало больше людей с миллионной зарплатой.

По данным Росстата, в 2025 году более 45 тысяч россиян получали зарплату свыше миллиона рублей в месяц. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году, когда таких высокооплачиваемых работников было около 24,4 тысячи. Данные привели «РИА Новости» со ссылкой на Росстат.

Больше всего зарплат свыше миллиона сейчас в сфере информационных технологий и связи — 9,9 тысячи человек. На втором месте торговля (6,7 тысячи), на третьем — обрабатывающая промышленность (6,3 тысячи). Финансовый сектор занимает четвертое место с 6,2 тысячи высокооплачиваемых специалистов.

Из 45 тысяч россиян с зарплатой от миллиона 34,4 тысячи получают до 2 миллионов, 5,7 тысячи — от 2 до 3 миллионов, 5,3 тысячи — более 3 миллионов рублей Доля таких работников составила 0,16% от общего числа сотрудников в стране.

Исследование проводилось среди 28,4 миллиона работников из 95,4 тысячи организаций без учета малого бизнеса.