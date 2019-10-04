Военком назвал число уклонистов от армии в Карелии

На пресс-конференции Военного комиссариата Карелии 4 октября назвали количество граждан, находящихся в длительном розыске.

На 15 июля 2019 года их число составило 367 человек. Но не все из них уклонисты.



"Подавляющее большинство находится в Санкт-Петербурге, в Москве, и в принципе, по нашим данным, они обучаются. Но получить эти данные, что они обучаются, мы пока не можем. Ну и примерно более сотни человек – это те, которые реально уклоняются, находятся либо на территории республики Карелии, либо за ее пределами", – рассказал военный комиссар Карелии Андрей Артемьев



По словам комиссара, уклонистов редко привлекают к уголовной ответственности.



"Мы не ставим себе цель… именно наказать, тем более в уголовном порядке. Мы применяем меры административного воздействия. Весной мы наказали в административном порядке 81 человека. Причем большинство из них были просто предупреждены. Незначительное количество получило штраф", – добавил Артемьев.



Люди, которые на протяжении многих лет уклонялись от прохождения службы, по окончании призывного возраста вместо военного билета получают справу, где прописано – "не служил, не имея на то законных оснований". Наличие подобной справки может препятствовать прохождению службы, работы в органах власти.