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Новости. Общество
12:13, 04 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Военком назвал число уклонистов от армии в Карелии

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На пресс-конференции Военного комиссариата Карелии 4 октября назвали количество граждан, находящихся в длительном розыске.

На 15 июля 2019 года их число составило 367 человек. Но не все из них уклонисты.

"Подавляющее большинство находится в Санкт-Петербурге, в Москве, и в принципе, по нашим данным, они обучаются. Но получить эти данные, что они обучаются, мы пока не можем. Ну и примерно более сотни человек – это те, которые реально уклоняются, находятся либо на территории республики Карелии, либо за ее пределами", – рассказал военный комиссар Карелии Андрей Артемьев

По словам комиссара, уклонистов редко привлекают к уголовной ответственности.

"Мы не ставим себе цель… именно наказать, тем более в уголовном порядке. Мы применяем меры административного воздействия. Весной мы наказали в административном порядке 81 человека. Причем большинство из них были просто предупреждены. Незначительное количество получило штраф", – добавил Артемьев.

Люди, которые на протяжении многих лет уклонялись от прохождения службы, по окончании призывного возраста вместо военного билета получают справу, где прописано – "не служил, не имея на то законных оснований". Наличие подобной справки может препятствовать прохождению службы, работы в органах власти.

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