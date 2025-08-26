Названо, где в магазинах будет располагаться «российская полка»

Стали известны подробности законопроекта о полках с российскими товарами.
«Российскую полку» в магазинах нужно будет размещать на высоте от 80 до 160 сантиметров от пола, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на законопроект, опубликованный Минпромторгом на портале проектов нормативных правовых актов.
Документ о выкладке на определенном месте исключительно продукции, изготовленной в России или странах ЕАЭС, должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.
В документе упоминается, что минимальная доля непродовольственных национальных товаров, перечень таких товаров, их перечень, минимальная доля и подтверждение соответствия необходимым критериям будут устанавливаться правительством России.