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Названо идеальное средство от похмелья

Новости. Общество
00:10, 14 Сентября 2023
фото: Freepik

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Диетолог назвала три продукта, позволяющих справиться с симптомами похмелья.

Сертифицированный диетолог Люси Керрисон назвала ферментированные продукты идеальным средством от похмелья. Ее слова приводит Лента.ру со ссылкой на издание Daily Mail.

Керрисон заявила, что жирная или жареная пища не поможет избавиться от головной боли, тошноты и чувства разбитости, которыми сопровождается похмелье. Тем, кто страдает от последствий злоупотребления крепкими спиртными напитками, она посоветовала употреблять в пищу ферментированные продукты, такие как кимчи, чайный гриб или кефир. Они восстановят микрофлору кишечника и здоровье печени, которые ответственны за выведение алкоголя из организма и, следовательно, сокращают продолжительность похмелья.

Кроме того, в ферментированных продуктах содержатся полезные дрожжи и бактерии, помогающие справиться с обезвоживанием, которое и стоит за многими симптомами похмелья, добавила Керрисон.

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