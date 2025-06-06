Названо количество алкоголя, вызывающее похмелье

Врач объяснила, какое количество выпитого алкоголя начинает вызывать максимально неприятные последствия.

Количество выпитого алкоголя, после которого начинается похмелье, назвала врач общей практики Бхавини Шах в беседе с Daily Mirror. Ее слова приводит Лента.ру.

Специалист подчеркнула, что любые дозы негативно влияют на организм. При этом одна или две единицы алкоголя увеличивают частоту сердечных сокращений, расширяют кровеносные сосуды. Четыре-шесть доз воздействуют на нервную систему, снижая скорость реакций и влияя на способность принимать решения.

— Примерно при восьми единицах у среднестатистического мужчины возникает похмелье, — заявила врач.

Под одной единицей, по словам врача, подразумевается 10 граммов чистого спирта. Для примера, в полулитровой бутылке светлого пива содержится примерно 2.5 дозы.

Как объяснилв специалист, похмелье возникает, когда количество выпитого превышает объем, который печень может переработать за одну ночь.