Названо возможное место начала Третьей мировой войны

Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков перечислил основные места, где потенциально может начаться Третья мировая война.

Статью эксперта опубликовал "Военно-промышленный курьер", пишет Лента.ру.

По мнению специалиста, военные конфликты "нарастают через обострение региональных противоречий", которые поддерживаются западными странами.

"Детонатором может стать возникновение курдского государства с отторжением части территории Ирака и Сирии", — полагает эксперт.

Сивков не исключает, что внутренние проблемы крупных стран, например Турции, могут спровоцировать гражданскую войну внутри них.

Эксперт допускает, что "существует вероятность агрессии США, Израиля, стран НАТО и их союзников из числа монархий Персидского залива против Ирана".

"Это будет достаточно масштабная локальная война", — пишет специалист. Условием возникновения такой войны эксперт считает "возобновление ракетно-ядерной программы Ирана или начало его военного конфликта с одной из ведущих стран Персидского залива, вероятнее всего, Саудовской Аравией".

"Продолжится война в Йемене. Этот и другие конфликты в Африке в своей геополитической основе будут иметь противоборство Саудовской Аравии, США с одной стороны, и Китая, Ирана — с другой за влияние в регионе", — полагает эксперт.

Отдельно Сивков отмечает войну в Афганистане, куда может быть втянут Китай, "передел сфер влияния" в Арктике и стремление части латиноамериканских стран выйти из-под опеки США.

По мнению эксперта, на востоке основными источниками военной напряженности в среднесрочной перспективе будут противоречия на Корейском полуострове, между Японией и Китаем за спорные острова, между Японией и Россией из-за Курильской гряды, а также тайваньский вопрос.

В феврале 2018-го Сивков предложил создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов, предназначенную для ликвидации астероидной угрозы, а также представил свое видение роли Украины в возможной войне США с Россией.

В ноябре 2017-го он посоветовал России в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности развернуть нетрадиционные носители ядерного оружия. Также, по мнению Сивкова, России следует создать сверхмощные боеголовки, способные "инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы, например извержение супервулкана Йеллоустоун".