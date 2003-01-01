Названо место проведения осеннего Винтажного Цеха в Петрозаводске

11 и 12 октября в ТРЦ «Тетрис» пройдет осенний Винтажный Цех.
Для проведения такого значимого для города хендмейд-фестиваля выделен целый 4 этаж. Тот самый, где, если помните, недавно закрылся большой магазин. Места там столько, что хватит всем.
Особое место здесь займут товары для дома и досуга: книги, пластинки, винтажная одежда, посуда, украшения, предметы дизайна и интерьера. И, конечно же, необычные вещи ручной работы от наших прекрасных хендмейдеров.
Вход на мероприятие свободный, поэтому посетить его смогут все желающие. Итак:
Время: 11–12 октября с 12:00 до 18:00
Место: г. Петрозаводск, ТЦ «Тетрис» 4 этаж, ул. Мерецкова, 11.