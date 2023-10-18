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Названо одно необычное свойство шаурмы

Новости. Общество
00:10, 19 Октября 2023
фото: Freepik

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Врач-диетолог рассказала, кому может помочь популярный фастфуд.

Шаурма из цельнозернового лаваша, без жирных соусов, но с достаточным количеством мяса птицы, зелени и овощей превращается в полноценный прием пищи для людей, набирающих мышечную массу, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Она отметила, что во время приготовления майонез можно заменить на обогащенный белком греческий йогурт.

Для набора мышечной массы необходимо достаточное количество белка, содержащего все нужные аминокислоты. И мясо птицы как раз содержит весь спектр аминокислот. Шаурма из цельнозернового лаваша, с большим количеством мяса птицы, овощей, зелени — не стесняйтесь добавлять листья салата, огурцы, помидоры, зелень — станет полноценным приемом пищи для людей, следящих за фигурой, набирающих мышечную массу, — добавила эксперт.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил провести эксперимент по введению рейтинговой системы оценки общепита в Москве, а также в Курской и Владимирской областях, сообщила ранее NEWS.ru пресс-служба партии «Новые люди». Депутат, летом уже предлагавший ввести знак качества для шаурмы в столице, отметил, что это можно объединить с идеей Минэкономразвития о внедрении системы «звезд» для оценки предприятий по итогам проверок.

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