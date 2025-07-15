Названо простое и эффективное действие для мгновенного засыпания

Специалист оценил простой трюк, с помощью которого можно быстро заснуть.

Простой и эффективный трюк для быстрого засыпания оценила эксперт по сну Ливви ДиЧикко для издания Bustle. Ее слова приводит «Лента.ру».

По словам эксперта, появившийся в соцсетях способ действительно может помочь заснуть за считанные секунды.

— Примите удобное положение, выключите свет в комнате, сделайте глубокий вдох и начните быстро моргать в течение 60 секунд. Если сон не приходит, то продолжайте в течение еще одной минуты, — дала она совет.

Способ, по словам ДиЧикко, безопасен и прост. Суть его в том, что мозг сосредотачивается на нейтральной задаче и отвлекается от посторонних мыслей в голове, особенно при тревожности и волнении.

Кроме того, согласно некоторым исследованиям, мозг воспринимает моргание как короткий сон, что позволяет этому способу быть эффективным.