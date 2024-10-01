Названо растение, способное защитить квартиру от пыли

Эксперт посоветовал растение, которое в отопительный сезон способно увлажнять квартиру.

Домашние растения не только придают уют, но и способны поддерживать здоровье домашней экосистемы. О растении, которое может увлажнять воздух, рассказал в беседе с aif.ru биолог Никита Кифель.

Это растение — бегония. Оно способствует увлажнению воздуха через транспирацию, когда вода от корней поднимается к листьям и испаряется, увеличивая влажность окружающей среды. Несколько бегоний в квартире способны существенно повысить уровень влажности.

Для дома, уточнил эксперт, лучше всего подходит клубневая бегония, особенно с контрастными цветами. Растение лучше размещать в полутени или при рассеянном свете, температура должна быть выше +18 °С, а грунт — нейтральным или с низкой кислотностью.