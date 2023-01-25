Названо самое удобное защитное стекло для гаджета

Эксперт рассказал, как выбрать защитное стекло для гаджета.

Самое удобное стекло для гаджета — 3D, его сложно случайно зацепить или отклеить, оно покрывает дисплей смартфона полностью, в то время как у стекол 2D и 2,5D грани не отшлифовываются. Об этом РИА Новости рассказал руководитель отдела по аксессуарам и портативной технике «Мегафона» Владлен Забельский.

«Качественное защитное стекло имеет идеально обработанные гладкие края и всегда однородное по структуре — без пузырьков воздуха, разводов и мутных участков внутри. Самые практичные и удобные в использовании 3D-стекла, они покрывают дисплей смартфона полностью, их сложно случайно зацепить или отклеить. У стекол 2D и 2,5D грани не отшлифовываются», — отметил эксперт.

По его словам, также стоит учитывать, что в отличии от пленки, которая защитит экран от царапин, стекло спасет дисплей смартфона от ударов или сильного механического воздействия. Забельский напомнил, что стекла изготавливаются с учетом особенностей конкретной модели смартфона — производитель учитывает форму дисплея, размер, закругление краев, расположение динамиков и количество отверстий. «Конечно, можно выбрать и универсальное стекло, но оно будет менее эффективно», — добавил эксперт.

Он также рассказал, что прочность стекол оценивается по 10-бальной шкале Мооса, которая определяет степень устойчивости поверхности к царапинам, трещинам и сколам. Так, производители обозначают прочность стекла показателем «H» — hardness (прочность, жесткость). «Сегодня наиболее распространены стекла с уровнем прочности 9H. Такие стекла надежно защищают смартфоны при падении, а также устойчивы к образованию царапин», — пояснил эксперт.

«Оптимальная толщина стекла — от 0,3 до 0,5 миллиметра. Пользователям, склонным часто ронять смартфон, а также детям, которые пока еще учатся бережно относиться к своим гаджетам, подойдут закаленные стекла толщиной от 0,5 до 1 миллиметра и прочностью 9Н. Изделия с такими характеристиками эффективно защищают дисплей даже при падении», — резюмировал Забельский.

Он добавил, что стекло стоит переодически менять: когда на экране образовались пузырьки воздуха, появилась сетка трещин, начали отклеиваться уголки или снизилась чувствительность сенсора.