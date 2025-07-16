Названо самое жаркое место в Карелии

В одном из городов республики столбик термометра 29 июля преодолел отметку в 33°С.
В минувший вторник, 29 июля, температура воздуха днём в Карелии практически повсеместно достигла +30°С, как видно по карте, опубликованной в группе «Погода Петрозаводска и Карелии».
Исключения составили лишь районы у побережья Белого моря, где в Кеми было «всего» +25°С, в также северное Приладожье, Суоярвский округ и Петрозаводск. Впрочем, там также было до +29°С.
А вот самым теплым местом стал Пудож. Температура воздуха там прогрелась до +33°С.
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