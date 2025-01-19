Названо, сколько пьяных водителей в сутки обычно ловят в Карелии

В Госавтоинспекции назвали число пьяных водителей, ежедневно отстраняемых от управления на дорогах республики.

В Карелии автоинспекторы ежедневно отстраняют от управления 6 человек с признаками опьянения. Такую цифру привели в ГАИ региона.

По данным Госавтоинспекции, с участием пьяных водителей происходит каждое девятое ДТП в республике.

В ГАИ призвали граждан не оставаться равнодушными и сообщать о фактах нарушения по телефону 102, на единый номер 112 или в дежурную часть районного отдела полиции.