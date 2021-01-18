Названо условие полного контроля над ситуацией с COVID-19

Полный контроль над эпидситуацией в России из-за коронавируса может дать только высокая иммунная прослойка, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом информирует РИА Новости.

"Полный контроль над эпидситуацией в стране может быть обусловлен только высокой иммунизацией населения, высокой иммунной прослойкой", - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге.

Попова добавила, что речь идет о 60% от общего количества людей старше 18 лет, которые живут в РФ, за исключением тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией.