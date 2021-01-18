Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ГИБДД разъяснила, можно ли водителям снимать инспекторов на видео в Петрозаводске 5
Сегодня 12:18
В Петрозаводске двухэтажка разваливается на глазах (ФОТОФАКТ) 12
Сегодня 14:45
"Всем нам очень жаль": учителя школы №43 сожалеют, что Александр Ханцевич ушел с поста директора 11
Сегодня 11:35
Жители намерены спасти от сноса здание заброшенной школы в Петрозаводске 20
Сегодня 11:31
Четыре класса в Карелии отправлены на карантин по коронавирусу
Сегодня 14:59

Названо условие полного контроля над ситуацией с COVID-19

Новости. Общество
22:00, 18 Января 2021
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Загрузка...

Полный контроль над эпидситуацией в России из-за коронавируса может дать только высокая иммунная прослойка, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом информирует РИА Новости.

"Полный контроль над эпидситуацией в стране может быть обусловлен только высокой иммунизацией населения, высокой иммунной прослойкой", - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге.

Попова добавила, что речь идет о 60% от общего количества людей старше 18 лет, которые живут в РФ, за исключением тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник

Аналитика

Сегодня 13:30
Капитал
"Карелия получит не только надежный, но и долгосрочный лесной ресурс" 1
Новые правила ухода за лесами позволят увеличить ежегодный объем заготовки древесины в республике вдвое и покончить с рубками нетронутой тайги.
Туристам в Карелии предлагают скинуться по соточке 3
15.01.2021 14:16
Судья в отставке, взяточник на свободе 4
14.01.2021 11:45
"Все зависит от вакцинации" 7
14.01.2021 10:45
Депутаты предпочли обойтись без "пертурбаций" с бюджетом 3
12.01.2021 16:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:35
Личное мнение
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 6
После увольнения с должности директора Александра Ханцевича педагоги и родители школы №43 прислали в редакцию отзыв о его работе.
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
11.01.2021 11:50
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»