Названо условие, при котором популярный новогодний продукт становится смертельно опасным

Нутрициолог предостерегла от одного способа приготовления известного блюда.

Майонез не предназначен для запекания, отметила в беседе с aif.ru диетолог нутрициолог София Кованова.

«При запекании мяса с майонезом, мясо, конечно, сохраняет свою сочность, но сам майонез становится вредным для здоровья продуктом. Под воздействием температуры более 100 градусов этот соус распадается на жир и воду, при этом жиры в этом случае будут канцерогенными, вызывающими негативные последствия для всего организма», — объяснила она.

Диетолог уточнила, что использовать для запекания домашний майонез с горчицей вместо магазинного также не имеет смысла.