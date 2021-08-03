Названо время, когда гимнастка из Петрозаводска будет выступать на Олимпийских играх в Токио

В субботу, 7 августа, в борьбу за олимпийские медали в Токио вступит команда России по художественной гимнастике, в составе которой уроженка Петрозаводска – Анастасия Максимова.
Сборную России в групповом многоборье представят Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова, собщается в паблике «Спорт — норма жизни».
«Все мы болеем за нашу землячку, воспитанницу карельской школы гимнастики Анастасию Максимову! На Олимпийских Играх 2016 года в Рио Анастасия уже завоевала титул олимпийской чемпионки», — сообщмется в паблике.
Расписание групповых соревнований по художественной гимнастике:
7 августа 04:00 — 06:40
Квалификация (трансляция на телеканале Матч! Арена)
8 августа 05:00 — 06:55
Финал (трансляция на телеканале Матч ТВ).
Команда Олимпийского комитета России выступит под стартовым номером 8.
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