Названо время прощания молодыми людьми, погибшими в Петрозаводске в страшном ДТП

В соцсетях рассказали, когда и где пройдут церемонии прощания с погибшими на Ключевой парнями.

После страшной аварии знакомый погибших на улице Ключевая в Петрозаводске молодых людей опубликовал даты и место прощания с погибшими.

Прощание с одним из погибших молодых людей состоится в зале на улице Вольная в пятницу, 13 декабря, с 11.00 до 12.00, со вторым - в субботу, 14 декабря, 10.00 до 11.00.

Прощание и отпевание их погибшего товарища состоится также 14 декабря в Сретенском храме в районе Соломенное с 12.30 до 13.30.

Страшная авария произошла на улице Ключевая в Петрозаводске вечером 9 декабря. Грузовик Volvo, двигаясь с небезопасной скоростью, выехал на встречную полосу и протаранил легковушку Volkswagen Passat, буквально проехав по ней сверху. Двое из находившихся в легковом автомобиле молодых людей скончались на месте происшествия, еще один на следующий день умер в больнице. Кроме того, лечение в больнице продолжает их товарищ.

Водитель самосвала, как позже выяснилось, в момент аварии был пьян. Суд заключил 42-летнего мужчину под стражу.