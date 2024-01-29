Названы 10 офисных ошибок, которые «убивают» наши спину и шею

Неудобное рабочее место может стать причиной быстрой утомляемости и спровоцировать проблемы со здоровьем.

По мнению остеопата Дмитрия Симкина, которым специалист поделился с порталом «Доктор Питер», скованность и болезненные ощущения в шее — одна из типичных проблем офисных сотрудников, которая нередко становится отправной точкой в развитии еще более неприятных состояний — например, хронической боли, грыжи диска, головокружений или нарушения мозгового кровообращения, формированию «холки».



Ниже приводится ряд ошибок в организации рабочего места, которые могут спровоцировать перенапряжение и боль в шейном отделе позвоночника



- Неправильное положение монитора и клавиатуры. По мнению Симкина, монитор всегда должен находиться прямо перед вами, немного ниже уровня глаз, и иметь небольшой наклон назад.



Слишком низкое или вертикальное расположение экрана заставляет или вытягивать шею вперед или держать наклоненной вниз. По этой же причине клавиатуру лучше разместить непосредственно перед монитором, чтобы не было соблазна постоянно над ней наклоняться.



- Работа с документами. Перенапряжение в шее может возникнуть, если подолгу сидеть над бумагами с опущенной головой или перепечатывать текст с документа в компьютер, то опуская, то поднимая голову.



- Работа с телефоном. Принципы работы с мобильным аналогичны правилам работы с документами. Не стоит сгибаться над гаджетом, держа его в руках под носом. Эргономичная альтернатива — держать руку с телефоном ближе к клавиатуре, либо ближе к глазам, упирая локти в туловище. Или же использовать удобную подставку.



- Неправильное положение монитора. Слишком низко стоящий монитор или придвинутая к краю стола клавиатура становятся причиной неправильного положения головы и шеи. Это усиливает давление на межпозвонковые диски, из-за чего они начинают сдавливать нервные окончания. В результате воздействия на нервы и возникает боль или онемение в плече, лопатке или руке.



- Висящая рука. Руки в процессе работы должны или полностью лежать на столе, или удобно располагаться на подлокотниках кресла. Если рука висит в воздухе, а локти опускаются вниз, в плече будет копиться напряжение, к которому в дальнейшем обязательно добавится боль.



- Стоит обращать внимание и на положение компьютерной мыши. Устройство не должно выходить за уровень плеч. Если же разместить мышку слишком далеко, плечо придется постоянно держать в напряжении, что также может стать причиной болезненных ощущений. В этом случае при работе с мышью клавиатуру можно немного сдвигать в сторону.



- Одна из самых частых жалоб офисных работников — боли в спине, причем в ее разных отделах позвоночника. Первый шаг к снижению напряжения в позвоночнике — не сидеть слишком далеко от стола и не тянуться вперед к экрану. Помимо этого следует внимательно отнестись к выбору рабочего кресла.