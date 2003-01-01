Названы 10 самых продаваемых автомобилей в России в августе

Российская Lada сохранила первое место среди всех марок— продано 27 610 машин. Это 22,6% от всего рынка.

В августе 2025 года в России продали 122 235 новых легковых автомобилей, что на 17,6% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат»

Самыми популярными моделями в августе стали Lada Granta (12 912 шт.), китайский кроссовер Haval Jolion (6 643 шт.) и Lada Vesta (6 332 шт.).

Четвертое место занял белорусский Belgee X50, который показал рост продаж на 59,6%. Среди всех моделей только у него был рост, а самое большое падение (-43,9%) зафиксировали у Lada Vesta.

В десятку самых продаваемых машин вошли Changan Uni-S, Chery Tiggo 4, Geely Monjaro, Haval M6 и Lada Niva Legend.

За первые восемь месяцев 2025 года в России продали 773 264 новых автомобиля. Это на 23% меньше, чем за тот же период прошлого года. Из всех брендов лучше всего вырос Solaris (в 2,2 раза), а хуже всех себя показали Geely и Omoda с падением на 45,6%.

