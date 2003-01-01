Названы 10 самых распространенных фраз мошенников

В Банке России собрали самые распространенные фразы кибермошенников, по которым можно быстро вычислить обман.

Десять самых распространенных фраз, которые используют мошенники при обмане граждан, собрали в Банке России. Там предупредили, что по этим фразам можно быстро вычислить обман.

Насторожить должны следующие фразы.

По телефону:

«Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора»

«Финансирование запрещенной (экстремисткой) организации»

«Звоню по поводу удаленной работы»

«Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)»

«На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства»

«Необходимо задекларировать денежные средства и ценности»

«Ваш аккаунт на портале „Госуслуг“ взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи».

Когда пишут в мессенджерах:

«Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки»

«Это ты на фото?»

«Оплатите имеющуюся задолженность, штраф».

В Банке России посоветовали — при этих словах лучше просто положить трубку, на письмо не реагировать и заблокировать автора сообщения.