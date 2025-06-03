Названы 5 простых профессий в России с зарплатой более 100 тысяч рублей

Неожиданно очень выросли зарплаты в сферах, не требующих большого количества специальных навыков.

Самые высокооплачиваемые профессии в России среди линейного персонала назвали аналитики «Мигрант Сервиса, результаты исследования которых приводит «Лента.ру».

Возглавили этот список водители. В 2025 году их зарплата колеблется от 125 до 160 тысяч рублей. Зарплата их увеличилась в последнее время с ростом спроса на логистику и доставку.

По той же причине резко выросли зарплаты курьеров - от 110 до 205 тысяч рублей.

Производственный рабочий находится на третьей позиции с зарплатой от 100 до 140 тысяч рублей, четвертое место заняли складские рабочие. Наконец, строители замыкают пятерку профессий с зарплатой более 100 тысяч рублей. Повышению их зарплат способствовал кадровый голод в отраслях.