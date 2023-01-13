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Названы 5 способов укрепления иммунитета для тех, кто часто болеет

Новости. Общество
20:30, 13 Января 2023
фото: © pathdoc / shutterstock

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Как укрепить здоровье тем, кто не вылезает с больничных, рассказал иммунолог.

Никакой волшебной таблетки нет, зато есть несколько простых правил, которые помогут укрепить защитные свойства организма, пишет doctorpiter.

Крепко спать
Если вы регулярно не высыпаетесь, частым простудам удивляться не приходится. Дело в том, что именно сон дает нашему телу возможность восстановиться, отдохнуть, привести в норму функционирование всех систем. То, как работает ваша пищеварительная, эндокринная и нервная системы, напрямую влияет на ваш иммунитет.

Переизбыток андрогенных гормонов, например, провоцирует нарушения бактериальной флоры наших слизистых. А это, в свою очередь, приводит к размножению микробов.

Поэтому если не хотите часто болеть — постарайтесь спать не меньше 7-9 часов.

Кстати, не менее важно давать себе отдыхать в течение дня. Работа через силу тоже может ослабить ваш иммунитет.

Работа со стрессом
Безусловно, совсем без стресса жить у современного человека не получится. Однако важно помнить: главный гормон стресса кортизол заставляет наш иммунитет работать хуже. В условиях тревоги лимфоциты делятся медленнее, в организме вырабатывается меньше иммуноглобулинов. Последнее влияет на риск развития инфекционных болезней и даже рака.

Правильное питание
Избыток жира в организме ослабляет ваш иммунитет: иммунные клетки производятся в меньших количествах, иммунный ответ падает. Впрочем, радикальные диеты тоже могут навредить: дефицит витаминов и питательных веществ не лучшим образом сказывается на иммунитете.
Так что важно прийти к балансу: не голодать и питаться разнообразно, но умеренно.

Секс
Ученые выяснили: люди с высокой сексуальной активностью, которые регулярно занимаются любовью с постоянным партнером, имеют до 30% больше антител. Кроме того, оргазм помогает снизить уровень кортизола в крови.

А еще во время секса в организме выделяются пролактин и окситоцин, которые также помогают снизить уровень стресса.

Спорт
Наше тело нуждается в умеренных физических нагрузках. Движение регулирует работу всех систем организма и способствует повышению активности лимфоцитов, которые отвечают за защиту организма от инфекций.

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