Названы 5 улиц Петрозаводска, где ночью будет запрещена парковка

В двух многонаселенных районах карельской столицы будут убирать снег.
В Госавтоинспекции Петрозаводска предупредили о запрете парковки на 5 улицах города в ночь с сегодняшнего дня на четверг, 23 января.
Парковка с 0.00 до 6.00 будет запрещена на улицах Сортавальская, Балтийская, Ровио (четная сторона), Древлянка (чётная сторона), а также на Лососинском шоссе (чётная сторона).
Причиной запрета станут снегоуборочные работы на этих улицах. В ГАИ Петрозаводска призвали автолюбителей быть внимательными. Припаркованные автомобили, мешающие работе техники, будут эвакуированы.
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