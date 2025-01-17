Названы 5 улиц Петрозаводска, где ночью будет запрещена парковка

В двух многонаселенных районах карельской столицы будут убирать снег.

В Госавтоинспекции Петрозаводска предупредили о запрете парковки на 5 улицах города в ночь с сегодняшнего дня на четверг, 23 января.

Парковка с 0.00 до 6.00 будет запрещена на улицах Сортавальская, Балтийская, Ровио (четная сторона), Древлянка (чётная сторона), а также на Лососинском шоссе (чётная сторона).

Причиной запрета станут снегоуборочные работы на этих улицах. В ГАИ Петрозаводска призвали автолюбителей быть внимательными. Припаркованные автомобили, мешающие работе техники, будут эвакуированы.