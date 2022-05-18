Названы адреса очередных частных гаражей, которые принудительно снесут власти Петрозаводска

Администрация столицы Карелии планирует снести еще шесть частных гаражей в трех районах города.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Два гаража расположены возле дома № 31А на улице Герцена, еще два — вблизи дома № 47А на улице Льва Толстого и столько же — у дома № 21А на улице Зайцева. Они должны быть снесены с 23 по 27 мая.

Эти гаражи считаются «самовольно (незаконно) установленными нестационарными объектами».