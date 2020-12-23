Названы автомобили с самыми надежными двигателями

Эксперты американской компании CarMD составили рейтинг автомобилей с самыми надежными двигателями.

Для своего исследования специалисты проанализировали данные более 15,5 миллиона автомобилей, выпущенных с 1996 по 2020 год. Они сравнили частоту срабатывания индикатора, свидетельствующего о возможной неисправности двигателя и необходимости его проверки, в период с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно результатам исследования, реже всего этот индикатор загорался у автомобилей фирмы Mitsubishi. На второй строчке в рейтинге расположились машины Mercedes-Benz. Тройку лидеров замкнули авто компании Volkswagen.

В первую пятерку также вошли транспортные средства компаний Buick и Ford. Кроме того, эксперты отметили надежность марок Mazda, BMW, GMC, Subaru и Cadillac.

Среди моделей лидером стала Toyota Tacoma 2018 года выпуска. Вторую и третью строчку заняли Honda CR-V 2015 модельного года и Toyota Camry 2018 года.