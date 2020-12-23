Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Власти Петрозаводска не планируют восстанавливать детские лагеря за свой счет 2
Сегодня 08:05
Госдума приняла закон о лишении свободы за клевету в Интернете 7
23.12.2020 20:40
Берлинские медики рассказали подробности о лечении Навального 9
23.12.2020 21:05
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО) 15
Сегодня 14:40
В Петрозаводске 41-летний и 58-летний мужчины умерли от коронавируса 1
Сегодня 09:27
Мужчина попал за решетку за ложь про интим с женой
23.12.2020 23:30
Лисица прибежала на центральный проспект Петрозаводска (ВИДЕО) 1
Сегодня 13:49

Названы автомобили с самыми надежными двигателями

Новости. Общество
19:10, 24 Декабря 2020
фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Загрузка...

Эксперты американской компании CarMD составили рейтинг автомобилей с самыми надежными двигателями.

Для своего исследования специалисты проанализировали данные более 15,5 миллиона автомобилей, выпущенных с 1996 по 2020 год. Они сравнили частоту срабатывания индикатора, свидетельствующего о возможной неисправности двигателя и необходимости его проверки, в период с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно результатам исследования, реже всего этот индикатор загорался у автомобилей фирмы Mitsubishi. На второй строчке в рейтинге расположились машины Mercedes-Benz. Тройку лидеров замкнули авто компании Volkswagen.

В первую пятерку также вошли транспортные средства компаний Buick и Ford. Кроме того, эксперты отметили надежность марок Mazda, BMW, GMC, Subaru и Cadillac.

Среди моделей лидером стала Toyota Tacoma 2018 года выпуска. Вторую и третью строчку заняли Honda CR-V 2015 модельного года и Toyota Camry 2018 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми

Чтиво

Сегодня 11:18
Без политики
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
Новый год 2021 уже совсем близко! Для взрослых не только дарить, но и выбирать подарки детям приятно и увлекательно.
Комиссар Каттани 13
23.12.2020 15:45
"ОРЭС-Петрозаводск" подвели итоги работы за год
23.12.2020 13:20
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»