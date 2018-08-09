Названы болезни, вызывающие неприятные ощущения при сексе

Помимо особенностей строения организма, врачи назвали заболевания, которые являются причиной неприятных ощущений.

Прежде всего, считают медики, виной болезненных реакций во время секса являются воспалительные и инфекционные процессы. К ним относятся венерические заболевания разной степени тяжести, а также цистит, эндометриоз и миома матки. Различные противозачаточные средства могут вызвать вагинальную аллергию, которая тоже может быть причиной боли.

Также причиной дискомфорта при половом контакте могут быть кожные заболевания, а также травмы, полученные во время родов, климакс и вагинизм. Нередко психологическую зажатость тоже называют причиной, вызывающей болевые ощущения. В этих и других случаях женщине необходимо обратиться к специалисту, чтобы выяснить причину проблемы. Ведь, в противном случае, велик риск подвергнуться серьёзной болезни, пишет "ВладТайм".