Названы даты фестиваля «Воздух Карелии» в 2026 году

Фестиваль «Воздух Карелии» продлится в будущем году четыре дня.

«Воздух Карелии» (6+) 2026 пройдет 11–14 июня, рассказали в паблике фестиваля в ВК. Как и в этом году, он состоится на аэродроме «Пески».

Организаторы планируют усилить семейную составляющую фестиваля и ещё больше ориентировать его на отдых с детьми. Также увеличат территорию палаточного лагеря, парковок, переформатируют вип-зону, чтобы улучшить обзор главной сцены, и была возможность общаться с артистами.

Организаторы обещают объявить двух хедлайнеров до конца лета.