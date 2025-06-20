Названы даты выплат пенсий и пособий в Карелии

В Соцфонде России по Карелии назвали даты выдачи пенсий за июнь и пособий за июль.

3 июля Отделение Соцфонда России по Карелии выплатит семьям с детьми детские пособия: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет; ежемесячная выплата на ребенка военнослужащего по линии СФР.

«Указанные пособия в соответствии с графиком выплачиваются не позднее 3 числа текущего месяца за предыдущий, таким образом, 3 июля карельские семьи получат выплату за июнь. Если пособие было назначено впервые, то Отделение СФР по Республике Карелия перечислит средства в течение 5 рабочих дней после назначения. Далее выплата будет осуществляться в соответствии с графиком», — уточнили в Соцфонде.



Ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до 3 лет за июнь 2025 года будет перечислена на день раньше, чем обычно, — 4 июля, поскольку 5 июля выпадает на выходной. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей поступят на счета жителей 8 июля.

Пенсии и социальные выплаты за июль перечислят по стандартному графику 11,12 и 22 числа. Те жители Карелии, кому выплаты производятся почтовыми отделениями, получат их в соответствии с графиком, утвержденным региональным отделением Почты России. Уточнить информацию о доставке пенсий можно в почтовых отделениях. Напомним, пенсии и социальные выплаты перечисляются за текущий месяц.

Получить консультацию по графику выплат и мерам соцподдержки, предоставляемым Отделением СФР по Республике Карелия, можно в едином контакт-центре — 8-800-100-0001. Звонок бесплатный.