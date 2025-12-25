Названы дефицитные в России модели автомобилей

В России возник дефицит популярных китайских и белорусских автомобилей

Ряд популярных и доступных автомобилей в России оказался в дефиците. По данным аналитического агентства «Автостат», на рынке не хватает моделей массового сегмента, включая белорусские Belgee и китайские Geely, Haval и Jetour.

Высокий спрос на машины в базовых комплектациях и логистические сложности привели к тому, что срок ожидания некоторых новинок растягивается до месяца. В списке дефицитных моделей значатся Belgee S50 и X70, GAC GS3 и GS4, Geely Cityray, Monjaro и Atlas с передним приводом, а также базовые версии Haval Jolion, Haval H3, Hongqi HS3, Jetour T2 и X70 Plus, OMODA S5.

Эксперты объясняют, что острее всего проблема ощущается в массовом сегменте из-за высокой популярности этих машин. Наибольший дефицит сейчас отмечают по моделям Geely Monjaro и Jetour T2, срок ожидания может составить от двух недель до месяца.

— Особенно под давлением дефицита находятся те модели, которые импортируются в нашу страну. Машины, производимые в России, гораздо быстрее пополняют склады», — пояснил Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ».

При этом в премиальном сегменте ситуация пока стабильная, но дефицит может коснуться и его к концу зимы, если поставки сократятся. Аналитики также отмечают, что глобального дефицита на рынке уже нет — в декабре спрос и предложение стабилизировались, но по отдельным популярным моделям машины в наличии найти сложно.