Названы два главных врага продуктивности

Врач объяснила, какие продукты снижают работоспособность и концентрацию.

На уровень концентрации и работоспособности в течение дня влияет множество факторов, в том числе и питание. Эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Галина Смирнова рассказала «Газете.Ru», какие продукты лучше исключить из рациона для поддержания продуктивности, и предложила здоровые альтернативы.

Так, сладкое, фастфуд и напитки с высоким содержанием сахара и кофеина могут существенно снижать уровень энергии и способность сосредотачиваться. Смирнова объяснила, что сахар вызывает резкий скачок глюкозы в крови. Если эта энергия не используется для физической активности, глюкоза превращается в жир, что повышает уровень триглицеридов, снижая внимание и концентрацию.

«Фастфуд содержит большое количество трансжиров и консервантов, которые также негативно влияют на когнитивные функции. Эти продукты вызывают колебания уровня инсулина и ухудшают самочувствие, что ведет к снижению продуктивности», — отметила врач.

Кофеин и энергетические напитки дают кратковременный эффект бодрости, но их частое регулярное употребление может негативно сказаться на внимании и общем состоянии.

«Стимуляция, вызванная кофеином, ведет к быстрому подъему энергии, но затем наступает период отката. Многие спустя пару часов после чашки кофе сталкивались с упадком сил, потерей концентрации — это и есть тот самый откат. Постоянное употребление кофеина может привести к гиперстимуляции, вызывая тревожность и рассеянность», — объяснила эксперт.

Чтобы поддерживать стабильный уровень энергии, рекомендуется добавлять в питание фрукты, овощи, орехи и растительные жиры. Эти продукты богаты витаминами, микроэлементами и полезными жирами, что помогает избегать резких спадов энергии. Такой рацион улучшает самочувствие и поддерживает способность сосредотачиваться на протяжении всего дня.

Эксперт советует выбирать натуральные продукты с высоким содержанием белков, полезных жиров и витаминов. Лучше всего отдать предпочтение минимально обработанным продуктам, которые сохраняют свои питательные свойства. Для того чтобы избежать резких спадов энергии, важно соблюдать питьевой режим и питаться небольшими порциями каждые 2-3 часа