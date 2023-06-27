Названы два города в Карелии с самым высоким уровнем радиации

В Роспотребнадзоре Карелии сообщили о результатах проверки городов республики на радиацию.

Специалисты Роспотребнадзора измерили гамма-фон на открытой местности в контрольных точках на территории крупнейших городов республики в мае 2023 года.

Как следует из полученных данных, средние значения гамма-фона соответствуют его естественным значениям.

В Петрозаводске в концевесны среднее значение мощности дозы гамма-излучения составляло 0,09 мкЗв/ч — так же, как и месяцем ранее. Из крупнейших городов Карелии значение гамма фона в столице оказалось наименьшим.

Самое высокое значение гамма-фона оказалось в двух городах Карелии — Кондопоге и в Сегеже, по 0,11 мкЗв/ч. В Сортавале и в Костомукше мощность дозы гамма-излучения оказалась равна 0,1 мкЗв/ч.

В целом, по сравнению с истекшим периодом 2023 года, средние значения гамма-фона в большинстве городов Карелии не изменились — немного выросла эта цифра к началу лета лишь в Костомукше.