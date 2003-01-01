Названы два критических возраста, когда организм меняется быстрее

Новое масштабное исследование, проведённое американскими учёными, опровергает представление о постепенном и равномерном старении.

Оказалось, что этот процесс больше похож на волну с двумя выраженными пиками, приходящимися в среднем на 44 и 60 лет. В ходе работы, длившейся несколько лет, специалисты регулярно анализировали биоматериалы более сотни добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет. Это позволило в деталях отследить, как со временем меняется молекулярный состав организма.

Результаты показали, что основные преобразования сконцентрированы в периоде между 40 и 60 годами.

Первый перелом (около 44 лет) связан с изменениями в работе сердечно-сосудистой системы и метаболизме. Это может быть причиной первых возрастных проблем с сердцем и обменом веществ.

Второй перелом (около 60 лет) затрагивает иммунную защиту, функцию почек и углеводный обмен, что повышает уязвимость к хроническим болезням. Исследователи подчеркивают, что оба этих «рубежа» определяют характер дальнейшего старения и требуют особого внимания к здоровью.