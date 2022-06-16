Названы два района Карелии, где не зарегистрировано укусов клещей

Об эпидемиологической обстановке по клещевым инфекциям рассказали в управлении Роспотребнадзора Карелии.

На 19 июня в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 1769 человек, из них детей - 401. В Петрозаводске зарегистрировано 901 обращение граждан, в том числе 198 детей.

За прошедшую неделю в Карелии с жалобами на укусы клещей обратились 430 человек, из них детей 98. В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 200 обращений граждан, в том числе 42 ребенка.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 16-ти административных территориях республики: Петрозаводск, Костомукша, Сортавальский, Беломорский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Суоярский районы.

И лишь в двух районах - Калевальском и Муезерском – фактов нападения клещей на человека не зарегистрировано.

В вирусологической лаборатории проведены исследования 1749 клещей. В результате выявлен возбудитель ыклещевого энцефалита 1,1%, клещевого боррелиоза 29,2%, эрлихиоза 2,9%.

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 10737 человек, в том числе 4198 младше 18 лет.

В ведомстве напомнили, что первое присасывание клеща в 2022 году зарегистрировано 14 апреля в Прионежском районе, у взрослого, на территории населенного пункта с.Заозерье. При лабораторном исследовании клеща выявлены возбудители клещевого боррелиоза.