Названы две автомобильные марки, которые окончательно ушли из России

Завершились продажи Chrysler и Smart, в 2022 году окончательно покинет наш рынок Honda.

Ассоциация европейского бизнеса сообщила, что в 2021 году в России реализовали последние экземпляры Smart ForFour и единственной модели Chrysler — минивэна Pacifica, так что эти две марки окончательно покинули наш рынок, пишет «Лента.ру».

Согласно статистике, за 2021 год россияне приобрели всего один ForFour и два экземпляра Pacifica, которые оставались у дилеров. Возобновление поставок не предвидится — Smart больше не выпускает автомобили с ДВС, а Chrysler не намерен привозить в Россию новинки.

Фактически Smart ушел с российского рынка весной 2020 года, а поставки прекратились еще раньше — в 2019-м. В модельную линейку входили двухместный хэтчбек ForTwo, двухместный кабриолет ForTwo Cabrio и четырехместный хэтчбек ForFour, которые оснащались трехцилиндровыми бензиновыми моторами — 1,0-литровым «атмосферником» в сочетании с механической коробкой передач и 0,9-литровой «турботройкой» на 90 сил в паре с «роботом». В течение последних нескольких лет дилеры распродавали остатки со складов, и последний ForFour был приобретен еще в первом квартале 2021 года.

Что же касается Chrysler, то еще в январе 2021 года представители американской марки заверяли, что «бренд как ни собирался, так и не собирается уходить с российского авторынка». При этом компания продавала в стране только одну из двух своих моделей — минивэн Pacifica (вторая — седан 300, не менявший поколение с 2011 года), одобрение типа транспортного средства на который истекло еще в середине 2020 года. Последнюю из ввезенных в Россию Pacifica продали в июне 2021 года.

Известно, что в течение 2022 года российский рынок окончательно покинет и Honda. Поставки Pilot уже свернули, так что единственной моделью, которая еще доступна для покупки, остается CR-V — актуальные на начала февраля рекомендованные цены начинаются от 3 129 000 рублей.