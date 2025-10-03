Названы две общие привычки, объединяющие долгожителей

Врач общей практики рассказала, какие две привычки были у всех ее пациентов-доогожителей.
Две привычки, присутствующие у всех своих пациентов-доогожителей, назвала врач общей практики Хелен Эван-Хоуэллс. Ее слова приводит Лента.ру со ссылкой на Daily Mirror.
Первая черта, по словам врача — любовь к спорту. Она подчеркнула, что физические упражнения хорошо влияют на состояние организма и психическое здоровье, а также способствуют профилактике болезни Альцгеймера.
Вторая привычка, объединяющая долгожителей — профилактика инфекционных и вирусных заболеваний. По словам врача, все долгожители, которых она встречала, стараются избегать контактов с заболевшими родственниками и друзьями, а также часто моют руки.
Кроме того, Эван-Хоуэллс подчеркнула, что пожилым людям важно придерживаться сбалансированного и полноценного питания, а также не переутомляться.