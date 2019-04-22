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Новости. Общество
23:30, 22 Апреля 2019
фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Названы главные опасности секса на природе

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Специалисты перечислили главные опасности занятий сексом на природе. По их мнению, можно получить проблемы со здоровьем.

По словам экспертов, смена мест для занятий любовью хороша для отношений. Новизна увеличивает как удовольствие, так и страсть. Примером являются эротические фильмы, где пара, охваченная желанием, занимается сексом на кухонном столе, на лестнице, в душе или стоя у стены.

В свою очередь секс на улице привлекает огромное количество людей, так как это связано со страхом, волнением, вызванными возможностью быть замеченными. Эта фантазия является общей как для женщин, так и для мужчин, пишет издание "Актуальные новости".

Конец весны является периодом, когда влюбленные пары с наибольшей активностью начинают заниматься сексом на открытом воздухе. На фоне этого возникает необходимость предупредить пары об опасностях, которые их ожидают. К примеру, если половой акт происходит на траве или под деревом, это может быть чревато порезами от растений с последующим раздражением. Не исключено, что насекомые будут не только мешать процессу, но и займутся своей непосредственной задачей – будут кусать, что приведет к опухлости места контакта. В этом же списке аллергические реакции разного рода.

"Есть немалое количество молодых мужчин и женщин, которые находят идею занятия любовью на пустынном песчаном пляже под шум разбивающихся волн, разжигающих страсти, – высокой степенью романтизма. Теоретически, это действует возбуждающе, но подумайте о песчаных блохах, когда они окажутся на потных обнаженных телах. Это не только вызывает неприятие, но и чревато серьезными интимными проблемами", – отмечают эксперты.

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