Названы главные отличия мигрени от головной боли

Специалист объяснила, чем именно кластерная головная боль отличается от мигрени.

Врач-невролог сети «Клиника Фомина» объяснила «Вечерней Москве», чем именно кластерная головная боль отличается от мигрени, несмотря на то, что многие путают эти состояния.

Одно из главных отличий — длина приступа. Кластерная головная боль длится от 15 до 180 минут, мигрень дольше — от 4 до 72 часов, ва у некоторых пациентов даже дольше, переходя в мигренозный статус.

Различается количество приступов в день: от 1 в случае мигрени до 8 раз в день при кластерной головной боли.

Локализация также различна. Мигрень чаще возникает за глазом, в задней или передней части, но иногда ощущается по всей голове. Головная боль затрагивает только одну сторону, располагаясь в височной доле или вокруг глаза. При мигрени человеку хочется тишины и покоя, при головной боли возникает беспокойство.

Наконец, для кластерной головной боли характерно покраснение глаз, слезотечение, заложенность носа или одной части, где сосредоточена боль, в то время как при мигрени чаще наблюдаются тошнота, рвота, свето- и звукобоязнь.

При мигрени в домашних условиях рекомендуется нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС) и триптанов, но осторожно — они могут повлиять на работу ЖКТ, кровеносной системы и вызвать системные нарушения. При кластерной головной боли используются триптановые назальные спреи или ингаляции кислородом.

Специалист подчеркнула, что, если головные боли являются постоянной проблемой, необходимо записаться на прием к неврологу для обследования.